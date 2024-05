Belgia antaa Ukrainalle kymmeniä F-16-hävittäjiä

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelensky on määrä tavata Belgian johtoa tänään Brysselissä.

Ukraina on pitkään vaatinut länsimaita antamaan aseita ilmatilansa suojaamiseen. Ukraina on sanonut tarvitsevansa toistasataa F-16-hävittäjää. Asiantuntijoiden mukaan tämä toive on kuitenkin epärealistinen.