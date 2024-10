Mikä tyyli! Tällaisena et ole Rita Behmiä nähnyt

– Kuvauspäivät ovat pitkiä, mutta ihania. Tämä on hektistä härdelliä, mutta se ei ole sillä tavalla mitään uutta. Jos tehdään intensiivinen kohtaus, vaikka riitely, niin siitä mielentilasta nopeasti palautuminen normaaliin ja seuraavaan kohtaukseen, joka voi olla mitä vain, on ollut vaikeahkoa. Mutta siitäkin on selvitty, Behm kertoi Huomenta Suomessa 3. lokakuuta.