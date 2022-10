Bea Toivonen on juurruttanut elämänsä Lontooseen – rakkaus muusikkopoikaystävän kanssa kukoistaa: "Isoin syy, mikä on pitänyt täällä"

Bea Toivonen on juurtunut vahvasti Lontooseen. Vuonna 2014 Miss Suomeksi kruunattu Toivonen on asunut Britanniassa jo noin kahdeksan vuoden ajan, työskennellen oman yrityksensä puitteissa meikki- ja hiustaiteilijana. Lontoossa näkee ja kokee hänen mielestään hyvin paljon, ja Toivosen näkemys maailmasta on hänen mukaansa avautunut merkittävästi Britanniassa vietettyjen vuosien aikana.