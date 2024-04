Ex-missi Michaela Söderholm valmistautuu kesähäihinsä: "Minusta tulee virallisesti lätkävaimo"

– Minusta tulee virallisesti kesällä lätkävaimo. Olo onkin aika rauhallinen. Meillä on se etu, että häät järjestävä yritys hoitaa meidän puolestamme kaikki järjestelyt. Se on helpottanut minun elämääni ja arkea.

Parin arkeen kuuluu kaksivuotias lapsi, joka on touhukkaassa iässä.

– Mieletön ikä. Meidän elämämme on vauhdikasta ja täynnä laulua. Lauletaan todella paljon kotona, mikä on ihanaa. Hän on hyvin aktiivinen, ei ole yhtään tylsää hetkeä.