Tv-juontaja Holly Willoughby ilmoitti tiistaina 10. lokakuuta Instagram-tilillään lopettavansa 14 vuotta kestäneen työnsä brittiläisen This Morning -aamuohjelman juontajana. Jakamassaan postauksessa Willoughby kertoo ilmoittaneensa työnantajalleen ITV-televisiokanavalle, ettei hän enää palaa This Morning -ohjelmaan.

Juontaja kiittää postauksessaan vuolaasti niin kollegoitaan, ITV-kanavan väkeä, This Morning -ohjelman vieraita kuin katsojiakin. Hän kuvaa kyseessä olevan "todella vaikeat hyvästit".

Tekstinsä lopussa Willoughby kuvaa This Morning -ohjelmassa työskentelemisen olleen hänelle kunnia.

Sisäpiiriläiset väittävät Daily Mailille, että miehen väitetty suunnitelma sai Willoughbyn irtisanoutumaan työstään. He kuitenkin lisäsivät, ettei Willoughby kokenut työn tuntuvan enää samalta sen jälkeen, kun hänen entinen This Morning -juontajakollegansa Phillip Schofield irtisanoutui työstään toukokuussa .

– Olemme surullisia, että Holly lähtee This Morningista, mutta kunnioitamme hänen päätöstään, jonka tiedämme olleen hänelle erittäin vaikea tehdä, ITV:n median ja viihteen toimitusjohtaja Kevin Lygo sanoo MailOnlinelle antamassaan lausunnossa.

– Holly on yksi Ison-Britannian rakastetuimmista, arvostetuimmista ja menestyneimmistä tv-toimittajista. Hän on ollut This Morningin ytimessä viimeiset 14 vuotta, ja katsojamme ihailevat häntä, Lygo jatkaa lausunnossaan ja kuvaa Willoughbyn olevan "ITV-perheen rakastettu jäsen".