Rajut buuaukset – Real Madridin maali raivostutti yleisön

Real Madridin maali raivostutti yleisön

Julkaistu 25.08.2025 09:17

MTV URHEILU-Reuters

Real Madridin selvä 3–0-voitto sarjanousija Real Oviedosta piti sisällään myös kiistanalaisia hetkiä.

Madridilaisilta osuivat molemmilla puoliajoilla maalin tehnyt Kylian Mbappe ja lopussa verkkoa heiluttanut Vinicius Junior.

Ottelun avausmaali herätti tunteita oviedolaisyleisössä, joka piti Mbappen viimeistelyä edeltänyttä Aurelien Tchouamenin taklausta selvänä virheenä.

Raivostunut kotiyleisö protestoi avauspuoliskon käännettä vielä loppuvihellyksenkin jälkeen.

Tilanne on katsottavissa jutun videolta.

