Jäätävää draamaa: Barcelonalta sensaatiomainen nousu Madridissa – Lamine Yamal, 17, ratkaisijana

FC Barcelona nousi kahden maalin takaa-ajoasemasta dramaattiseen 4–2-voittoon Atletico Madridin vieraana sunnuntai-iltana. Barcelona nousi voitollaan La Ligan sarjataulukon piikkipaikalle.

Katso ottelun maalikooste ylälaidan videolta.

Atletico, joka putosi aiemmin viikolla Mestarien liigasta Real Madridille rangaistuspotkukilpailun jälkeen, johti ottelua 2–0 lukemin vielä 20 minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua.

Julian Alvarez viimeisteli ensin Giuliano Simeonen keskityksestä juuri ennen taukoa. Ottelun 70. minuutilla norjalaishyökkääjä Alexander Sörloth niittasi isäntien toisen.

Lamine Yamal ratkaisijana

Barcelona ei kuitenkaan murtunut, vaan maalasi kahdesti kuuteen minuuttiin tasoittaakseen pelin.

Robert Lewandowski iski hienon osuman 72. minuutilla, ennen kuin Torres puski tasoituksen Raphinhan keskityksestä.

Atleticolla oli sen jälkeen saumansa palata johtoon, mutta Barcelona jatkoi kliinisempänä.

Lamine Yamalin kimmokkeen kautta uponnut kaukolaukaus lisäajan toisella minuutilla vei vieraat johtoon, ennen kuin Torres kaunisteli lukemat 4–2:een juuri ennen loppuvihellystä matalalla viimeistelyllä.

Lamine Yamal ratkaisi voiton Barcelonalle./All Over Press

– Atléticon viikko, se on kyllä sysimusta! korosti MTV Urheilun selostaja Lauri Kottonen.

Barcelonalla ja Real Madridilla on kummallakin 60 pistettä kasassa. Barcelona johtaa sarjaa maalierolla, minkä lisäksi se on pelannut yhden ottelun vähemmän. Atletico on edelleen kolmantena, mutta nyt neljä pistettä kärkikaksikkoa jäljessä.