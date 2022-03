Bachelor 2022 -ohjelman toinen poikamies on Tuomas Lahti – mies paljastaa, millainen parisuhde hänellä on kiikarissaan

Neljä vuotta sinkkuna viihtynyt Lahti etsii suhdetta, jossa hänen ja kumppaninsa arvomaailmat kohtaavat. Lisäksi hänelle on tärkeää, että kumppani on hyvä keskustelemaan ja omaa samankaltaisen huumorintajun.

Lahden unelmakumppani on myös fiksu ja avoin. Ulkonäöllisesti hän viehättyy urheilullisista naisista.

Selkkauksilta ei täysin vältytä

– Onhan se vähän semmoinen kilpailuasetelma niille naisille mikä siinä on, ja sen vuoksi pelkkään tutustumiseen itse kullakin naisella on vähän vaikea keskittyä. Siinä on ollut paljon hyvää mutta myös haasteita, hän kertoo.