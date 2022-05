Bachelor-Tuomas paljastaa nykytilanteensa Hannan kanssa: "Kun tutustuimme enemmän..."

Bachelor 2022 -kausi on taputeltu ja poikamiesten viimeiset valinnat ovat vihdoin selvillä. Viimeisessä jaksossa nähtiin tunteellinen valintaseremonia, jonka päätteeksi Tuomas ojensi viimeisen ruusunsa Hannalle kertoen, että haluaa jatkaa tämän kanssa yhteistä taivalta.

Kaksikko vieraili yhdessä viimeisessä Ruusun jälkeen -jaksossa, jossa he kertoivat juontaja Mikko Parikalle lähteneensä sittemmin eri teille. Hanna kertoi Tuomaksen pistäneen kaksikon jutun poikki vain kahden tapaamiskerran jälkeen.

Tuomas kertoo toivovansa, että kaksikon välit ovat edelleen hyvät. Parivaljakko on miehen mukaan jutellut ohjelman alettua muutaman kerran somessa ja puhunut kerran puhelimessa, mutta muutoin he eivät ole pitäneet yhteyttä.

– Ei ole mitään meneillään, nyt olen vain katsellut ohjelmaa. Elämäntilanteeni on muutenkin ollut nyt sellainen, että on ihan kivakin olla miettimättä sitä puolta liikaa, kun deittaili niin paljon ja intensiivisesti kuvausten aikana, hän sanoo.

Välit muihin osallistujiin

Jaksojen sisällöistä keskusteleminen on ollut miehen mukaan helppo tapa jatkaa tutustumista ohjelman ulkopuolella.

Tuomas sanoo tutustuneensa näin jälkikäteen parhaiten Sallaan. Yhteyttä on pidetty säännöllisen epäsäännöllisesti myös muun muassa Sarin, Katjan ja Jennan kanssa.

– En tiedä, kuka (heistä) on läheisin, koska kaikkia on tullut nähtyä suhteellisen harvakseltaan. Se on ollut enemmänkin, että viestitellään. Mutta ehkä nuo neljä olisi sellaiset nimet, ketkä nostaisin.