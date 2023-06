Baba Lybeck voitti tänä vuonna EM-hopeaa painonnostossa ja nyt tähtäimessä on MM-kisat – paljasti ennätyksensä

Lybeck voitti viime vuonna EM-kultaa painonnostossa ja myös tänä vuonna on tullut menestystä.

– Henkilökohtaiset ennätykseni on 42 kiloa tempaus ja 53 kiloa työntö, Lybeck paljastaa.

Juontaja tunnetaan myös intohimoisena juoksijana, mutta nyt juoksu on jäänyt vähemmälle.

– Siinä on taas uutta haastetta, kun painonnosto alkaa kyllästyttää.

Työrintamalla Lybeckillä on menossa kirjoitusprojekti, joka alkaa olla jo loppusuoralla.

– Elämäkertaa kirjoittaessa pitää tutustua hyvinkin perusteellisesti toisen elämään ja tarinoihin, luoda niistä sitten kirja. Se on hyvin intensiivistä ja kivaa. Välillä on aivan epätoivoista ja välillä aivan ihanaa. Sellaista kuin työ parhaimmillaan on.