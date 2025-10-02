Useat maat kritisoivat Gazan avustuslaivojen pysäyttämistä. Italian Meloni kritisoi aktivisteja.
Gazaa kohti suunnanneen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen pysäyttäminen herätti torstaina kritiikkiä Israelia kohtaan.
Turkissa syyttäjäviranomainen kertoi aloittaneensa tutkinnan Israelin joukkojen otettua kiinni Turkin kansalaisia. Turkkilaismedian mukaan syyttäjä kertoi tutkivansa muun muassa vapaudenriistoa, kuljetusvälineiden kaappausta sekä kidutusta koskevia rikoksia.
Turkki on syyttänyt Israelia terrorismista avustuslaivueen pysäyttämisen vuoksi. Turkin ulkoministeriön mukaan alusten pysäyttäminen on vakava kansainvälisen oikeuden vastainen rikkomus. Lisäksi Israel vaarantaa Turkin mukaan toimillaan syyttömien siviilien henkiä.
Belgian ulkoministeri kutsui Israelin suurlähettilään puhutteluun tapahtumien vuoksi. Espanjan ulkoministeri kutsui Israelia Espanjassa edustavan asianhoitajan niin ikään puhuteltavaksi.
Kolumbian presidentti Gustavo Petro taas sanoi karkottavansa kaikki maassa vielä olevat Israelin diplomaatit avustuslaivueen pysäyttämisen vuoksi. Etelä-Afrikka puolestaan vaati Israelia vapauttamaan aktivistit heti.
Italian Meloni kritisoi aktivisteja
Italian pääministeri Giorgia Meloni sen sijaan kritisoi aktivisteja. Hänen mukaansa Global Sumud Flotilla -avustuslaivue ei auta palestiinalaisten asiaa.
Italiassa satoja mielenosoittajia kokoontui keskiviikkona Roomaan. Napolissa mielenosoittajat estivät junien liikennöinnin päärautatieasemalla noin tunnin ajan, ennen kun poliisi hajotti mielenosoituksen.
Ammattiliitot ovat ilmoittaneet uudesta lakosta perjantaina. Lakolla vaaditaan hallitukselta voimakkaampia toimia Israelia vastaan.
Italiassa on jo järjestetty yleislakko avustuslaivueen tueksi.