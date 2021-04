Avolaitokseen sijoitettu sarjahyväksikäyttäjä tehtaili rikoksia vankilatuomion aikana – Rikosseuraamuslaitos myöntää nyt vakavan virhearvioinnin

Viime viikolla alkoi oikeudenkäynti, jossa 47-vuotiaalle miehelle vaaditaan vankeustuomiota nuorten poikien seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Uhrina on 45 13-17-vuotiasta poikaa. Mies on tuomittu vastaavista rikoksista kahdesti aiemmin.

Seksuaalirikoksen uusiminen on poikkeavaa

– Se on mielenkiintoista, miksi näin. Meillä on aika tarkkaa tämä riskiarviointi. Tämä kyseinen tapaus, joka on toistanut näitä rikoksia on todellakin poikkeus.