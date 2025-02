Avoimien työpaikkojen määrä romahti – ministeriö työttömille: "Ei ole kenenkään oma vika, jos työpaikkaa ei ole löytynyt"

Avoimien työpaikkojen määrä on romahtanut työministeriön tilastojen mukaan liki puoleen, selviää työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista.

Julkisessa työnvälityksessä oli vuoden lopussa avoinna alle 24 000 työpaikkaa, kun vuotta aiemmin niitä oli noin 45 000.

– Työpaikkojen määrä on tullut tosi kovaa alas niistä huippuvuosista. Kun katsomme julkisessa työnvälityksessä olevia avoimia työpaikkoja, olemme 2010 tasolla ja kun katsomme Tilastokeskuksen lukuja, olemme muutaman vuoden takaisessa, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja.

Tilanteessa näkyy selvästi myös vuokratyöpaikkojen määrän pudotus.

Sote-alallakin volyymit tulleet alas

Työttömyysnäkymät ovat synkentyneet myös hoitajapulasta kuuluisalla sote-sektorilla. Ministeriössä nähdään, että syy löytyy hyvinvointialueiden talousongelmista.

Lähihoitajat, lastenhoitajat, kotipalvelu. Kyseisessä ammattiluokassa työttömiä on noin 17 000. Samalla kun ikääntyvän Suomen palvelutarpeet kasvavat, sote-alalla kannetaan huolta työttömyydestä.

Miksi hoitajia on noin paljon työttömänä?



– Se on varmaan äkillinen muutos alueiden rahoitustilanteessa. Siellä on jouduttu pistämään liinat kiinni ja sen jälkeen pistämään rekrytointeja jäihin.



– Toki se on isossa kuvassa yllättävää. Se on kuitenkin ala, missä kysyntää on hyvin paljon.

"Vanhusväestön kasvu tuottaa todella kovaa kysyntää"

Larjan mukaan hoitajan ammatti on yhä "ehdottomasti" se ammatti, johon kannattaa hakeutua.

– Tämä nyt nähty on hetkellinen pudotus, joka sote-alalla liittyy alueuudistukseen. Väestörakenteemme on kuitenkin se, että vanhusväestön kasvu tuottaa todella kovaa kysyntää. Vuoteen 2040 me tarvitsemme lisää 3000 lääkäriä, 13 000 sairaanhoitajaa ja 30 000 lähihoitajaa.

Ammattiluokitukset ovat väljiä. Esimerkiksi luokka 53 sisältää keskeisesti juuri lähihoitajia ja lisäksi muun muassa lastenhoitaja ja kotipalveluhoitajia. Ammattiluokitus ei kuitenkaan perustu tutkintoon, joten kaikilla näissä ammateissa toimivilla ei ole lähihoitajan tutkintoa.

Tilastojen mukaan työttömyysluvuissa ollaan vielä kaukana esimerkiksi korona-ajasta.

Ministeriön työnvälityksen luvuissa pudotus on ollut suhteessa vielä rajumpi kuin Tilastokeskuksen tiedoissa. Tämä johtunee vuokratyöpaikkojen suuresta osuudesta julkisessa työnvälityksessä.

Noususuhdanteessa samaa paikkaa ilmoitetaan moneen kertaan, kun oman rekrytoinnin lisäksi yritykset hakevat apuja vuokratyön välittäjiltä. Matalasuhdanteessa nämä paikat häviävät.

Lisäksi ministeriössä on viime kuukausina ollut teknistä ongelmaa työpaikkatietojen siirtymisessä, mikä osaltaan on voinut vaikuttaa avoimien paikkojen määrään.

Käänne kesällä?

Ministeriössä työttömyyden odotetaan vielä kasvavan lähikuukaudet ja käänteen tapahtuvan loppuvuotta kohti.

– Varmaan kannattaa muistaa, että me olemme nyt todella huonossa suhdanteessa. Se ei ole kenenkään oma vika, jos sitä työpaikkaa tällä hetkellä ei ole löytynyt. Ja toivottavasti tosi pian ollaan menossa parempaa kohti, toteaa Larja.

