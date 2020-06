Koronakevään karut seuraukset alkavat selvitä: Avioerohakemukset lisääntyivät Helsingissä 30 prosenttia

– Poliisin kotihälytyskäynnit ovat lisääntyneet koko maassa vuoden takaiseen verrattuna 30 prosenttia, Uudellamaalla nousua on ollut 46 prosenttia.

– Perheväkivallan osuus kotihälytyksistä on kasvanut maaliskuussa vuoden takaiseen verrattuna 14 prosenttia.

– Lastensuojelun laitoshuoltopaikkojen kysynnässä on kasvua, ja paikoista on pulaa.

– Alkon litramyynti on noussut maaliskuussa 9,3 prosenttia viime vuoden maaliskuusta ja sataprosenttisena alkoholina myynnin kasvu on 10,3 prosenttia. Kasvu on jatkunut huhtikuussa.