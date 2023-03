Autovalmistaja palkkasi pilkunviilauksen ammattilaisen – mihin Bugatti tarvitsee metrologia?

Ranskalainen hyperautovalmistaja Bugatti on hankkinut palkkalistoilleen metrologin. Metrologiaa ei pidä sekoittaa meteorologiaan, vaan kyseessä on tieteenala, joka tutkii mittaamista ja mittayksiköitä. Metrologi, tässä tapauksessa nuorimies nimeltä Grégoire Haller-Meyer, onkin tietyllä tapaa ammattimainen pilkunviilaaja.

Yhtiön leivissä viime keväänä aloittaneen Haller-Meyerin tehtävänä on varmistaa, että joka ainoa Molsheimista lähtevä auto on viimeisen päälle kunnossa. Nyt ei puhuta mistään tavanomaisesta laadunvalvonnasta, vaan millimetrien tuhannesosien tarkkuudesta. Työssään hän käyttää sekä manuaalisia mittauslaitteita että kehittyneitä 3D-skannereita, joiden mittaustarkkuus on huikaisevat 0,005 millimetriä.