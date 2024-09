Autokauppa elää yhä hiljaiseloa

Alkuvuoden aikana rekisteriin on tuotu vajaat 51 000 henkilöautoa, mikä on noin 17 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samalla jaksolla.



Rekisteröintien määrä on jäänyt tänä vuonna lähes neljänneksen tammi-elokuun viiden vuoden keskiarvoa alemmas, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.