Pohjanmaan poliisilaitos pyytää havaintoja Seinäjoella suojatiellä tapahtuneesta onnettomuudesta.

Liikenneonnettomuus tapahtui Seinäjoella Etelä-Pohjanmaalla maanantaiaamuna noin kello 7.45.

Lapsi oli poliisin mukaan ylittämässä polkupyörällä suojatietä Ruukintien ja Siipipyöränkadun risteyksessä, kun harmaa tai tumma Volvo törmäsi häneen. Volvo oli ajamassa Ruukintietä Kivistön S-marketin suuntaan.

Lapsi loukkaantui tilanteessa lievästi.



Poliisin tietojen mukaan tapahtumalla oli silminnäkijöitä.

Poliisi pyytää auton kuljettajaa ottamaan yhteyttä poliisiin. Lisäksi poliisi toivoo kaikkien tapahtuman nähneiden ja siitä tietävien ilmoittamaan havaintonsa.



Havainnot ja tiedot voi toimittaa poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai soittamalla vihjepuhelimen numeroon 0295 415 501.