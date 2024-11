Pohjanmaan poliisilaitos pyytää havaintoja Seinäjoella tiistaina 26. marraskuuta sattuneesta kolarista, jossa auto töytäisi 7-vuotiasta lasta suojatiellä.

Poliisitiedotteessa kerrotaan, että onnettomuus sattui puolenpäivän aikoihin, noin kello 12.10–12.15.

Lapsi oli kävelemässä koulusta kotiin Tuomikatua pitkin. Hän oli ylittämässä suojatietä Ruukintiellä, kun keskustasta päin tullut auto osui häneen.

Autoilija jatkoi matkaansa pysähtymättä. Lapselle ei tullut näkyviä vammoja, tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin tietojen mukaan autonkuljettaja on nainen, jolla on pitkät tummat hiukset. Auto on vaaleanvihreä.

Viranomaiset pyytävät kuljettajaa ilmoittautumaan. Lisäksi tilanteen mahdollisesti nähneitä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisin vihjepuhelimeen (numero 0295 415 501) tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.