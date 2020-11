Ainakin 3 kuollut ja 7 haavoittunut vakavasti Wienin terrori-iskussa: Poliisi jahtaa yhä yhtä tekijää – tämä iskusta tiedetään

Lisäksi Ludwig on AFP:n mukaan kertonut paikalliselle medialle, että yhteensä 15 ihmistä on viety sairaalaan.

Yhteensä iskussa on tähän mennessä kuollut kolme ihmistä, joista yksi on hyökkääjä.

Liittokansleri Kurz: Vastenmielinen terrori-isku

"Euroopassa ei saa olla tilaa vihalle"

– Tämä on meidän Eurooppamme. Meidän vihollistemme on tiedettävä, kenen kanssa he ovat tekemisissä. Me emme anna yhtään periksi, Macron julisti saksaksi.