Valtavat metsäpalot uhkaavat Kalifornian viinialueita, kymmenille tuhansille evakuointikäsky

Tulipalot etenevät esimerkiksi Napan ja Sonoman laaksoissa. Tulessa on noin 4500 hehtaarin kokoinen alue. Kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen.

Wall Street Journal -lehden mukaan kyseessä on toinen laaja palo alueella kolmen vuoden aikana. Lehden mukaan taivas oli sakean ruskean savun peitossa ja maahan leijaili kämmentä suurempia tuhkalaattoja.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tuli on tuhonnut kokonaan tai osittain useita alueen viinitiloja.

Tulipalo käynnistyi sunnuntaina

Esimerkiksi Sonomassa Santa Rosan kaupungissa on tuhoutunut tai vahingoittunut jo kymmeniä koteja, kaupungin palopäällikkö kuvaili. Wall Street Journalin mukaan tuho on kuitenkin toistaiseksi maltillisempaa kuin vuoden 2017 paloissa. Tuolloin 22 ihmistä kuoli ja koteja tuhoutui yli 5 000.

Mukaan reppu ja valokuva

– Pysyn kotona, kunnes joku koputtaa ovelleni ja sanoo, että nyt on lähdettävä.

Palokauden huippu vasta tulossa?

Kaliforniassa kärsitään poikkeuksellisen vakavasta metsäpalokaudesta. Palojen takia osavaltiossa on kuollut jo noin 30 ihmistä ja palanutta alaa on yli 1,4 miljoonaa hehtaaria. Palanut ala on suurempi kuin yhtenäkään aiempana tilastoituna vuotena.