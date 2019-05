Australian parlamenttivaaleissa ilmastonmuutoksesta tuli kuuma peruna – uurnilla kävijät palkitaan "demokratiamakkaroilla"

Kyselyjen perusteella vaaleista on tulossa tiukat, sillä oppositiossa olevan työväenpuolueen etumatka on kaventunut vaalipäivän lähestyessä. Viimeisissä kyselyissä työväenpuolue saa 51 prosentin kannatuksen, kun hallituksessa istuvia konservatiiveja kannattaa 49 prosenttia vastaajista.

Keskustavasemmistolainen työväenpuolue on esittänyt hallitusta kunnianhimoisempia päästövähennyksiä ja kohdistanut enemmän huomiota uusiutuvaan energiaan, mutta puolue on hallituksen tavoin huolissaan siitä, miten muutokset vaikuttavat paljon hiiltä käyttävään maan teollisuuteen.

Äänestäminen on pakollista - uurnilla kävijöille tarjoillaan "demokratiamakkaroita"

Australiassa äänestäminen on pakollista, mikä on johtanut korkeaan äänestysprosenttiin. Viime vaaleissa äänestysaktiivisuus oli 95 prosenttia.

Miltei kolmasosa viennistä suuntautuu Kiinaan

Yhdysvallat on Australialle tärkeä liittolaismaa. Samaan aikaan Australian talous on vahvasti riippuvainen Kiinasta: miltei kolmannes viennistä suuntautuu Kiinaan. Australiassa on iso kiinalaisvähemmistö, ja viime vuosina Kiinan poliittisesta vaikutusvallasta on tullut kasvava huolenaihe.