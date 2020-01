Australian laivasto aloittaa suuroperaation maastopalojen takia saarroksiin jääneiden pelastamiseksi – "On todellakin aavemaista"

Maastopalokylän asukkaat raivosivat pääministerille

Jo kuukausia jatkuneen maastopalokriisin aikana on kuollut ainakin 20 ihmistä, kymmeniä on kateissa ja lähes 500 kotia on tuhoutunut.

Morrisonin hallitus on saanut kritiikkiä vähäisistä ilmastotoimista maastopalojen keskellä. Pääministeri on muun muassa puolustanut tiukasti maansa hiilentuotantoa. Morrison on vakuuttanut Australian pitävän kiinni aiemmin sovituista päästötavoitteista, mutta on torjunut vaatimukset uusista leikkauksista.