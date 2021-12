Australialaismies luuli löytäneensä kultakimpaleen – möhkäle osoittautuikin jättipotiksi avaruudesta

Tutkijoiden mukaan kyseinen meteoriitti on 4,6 miljardia vuotta vanha. Se painaa 17 kiloa.

Tutkijat epäilevät, että kyseinen meteoriitti on kiitänyt alun perin Marsin ja Jupiterin välisellä asteroidivyöhykkeellä. Sieltä se on lähtenyt etenemään kohti Maata asteroidien törmäyksen sysäämänä. Tutkimusten perusteella kappale on iskeytynyt Maahan 100-1000 vuotta sitten.