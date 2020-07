Aurinkomatkat peruu kaikki elokuun matkat Espanjaan, Kroatiaan ja Turkkiin – THL:n mukaan suomalaiset matkustelleet riskialueille

THL: Matkailu epidemia-alueille lisää riskejä Suomessa

THL on aiemmin tänään muistuttanut, että tarpeetonta matkustusta on vältettävä muualle paitsi maihin, joiden osalta hallitus on luopunut rajoituksista. Kuitenkaan ihmisiä ei voida pakottaa olemaan matkustamatta näihin maihin ja palaamaan sieltä.