Kroatiassa aloitettiin maanantaina sikojen tappaminen afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Aikomuksena on tappaa lähes 12 000 sikaa maan itäosissa sijaitsevilla tiloilla.
Maatalousministeri David Vlajcicin mukaan Kroatia on julistanut sodan afrikkalaista sikaruttoa vastaan.
Afrikkalainen sikarutto on ihmisille vaaraton, mutta sioille tappava. EU:ssa sitä vastaan ei ole hyväksyttyä rokotetta.
Sikojen tappaminen ruoaksi tuo Kroatiaan vuosittain kymmeniä miljoonia euroja.
Viranomaisten mukaan taudin leviämisen estämiseen saatetaan tarvita armeijan apua, kun valvontaa sekä rajoilla että sikatiloilla on tiukennettu. Taudin leviämisen tarkka aiheuttaja ei maatalousministerin mukaan ole selvillä, mutta ainakin yhdelle tilalle sen toivat lähes varmasti ihmiset.
Tulli on Suomessakin tehostanut elintarvikkeiden valvontaa satamissa taudin vuoksi.