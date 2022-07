Asuntojen hinnat romahtivat Ruotsissa

Ruotsin tulikuumat asuntomarkkinat näyttävät viilentyneen selvästi. Analyysiyhtiö Valueguardin mukaan hinnat ovat laskeneet kuukaudessa lähes neljä prosenttia. Suurin pudotus on tapahtunut Tukholmassa, missä asuntojen hinnat ovat kolmen kuukauden aikana pakittaneet 8,2 prosenttia.

Lasku näkyy sekä omakotitalojen että osakeasuntojen hinnoissa. Pudotus on suurin sitten syksyn 2017.

Asuntolainoittaja SBAB:n asumisekonomi Claudia Wörmann huomauttaa, että taustalla on osin kausivaihtelu, koska kesäkuu on perinteisesti heikko kuukausi asuntomarkkinoilla. Laskun merkitystä ei siksi pidä liioitella. Kausivaihtelut huomioon ottaen koko maan hintojen lasku on 2,2 prosenttia.