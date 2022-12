Ruotsiin odotetaan vaikeaa talvea – energia- ja inflaatiokriisi iskevät kipeämmin kuin naapurimaissa

Asuntomarkkinoilla ongelmia aiheuttavat ruotsalaisten mittavat ja vaihtuvakorkoiset asuntolainat. Ruotsissa asuntojen hinnat ovat tänä vuonna laskeneet tuntuvasti ja pohjille on vielä matkaa, arvioivat pankkienonomistit.

Ruotsalaisten asuntolainasumma on yhteensä noin 4 biljoonaa eli 4 000 miljardia kruunua (noin 360 miljardia euroa). Lainamäärä on verrokkimaihin nähden poikkeuksellisen suuri suhteessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin. Noin 70 prosenttia kotitalouksissa on ottanut vaihtuvakorkoisen lainan, mikä merkitsee, että korkojen nousu tuntuu kansalaisten lompakossa kipeästi.