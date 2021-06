Asunnottomien määrä on lisääntynyt pandemian aikana Los Angelesissa – koditon nainen synnytti ruokajonossa: "Sidoin napanuoran kengännauhalla, koska muuta ei ollut"

Yhdysvalloissa Los Angelesissa kodittomien määrä on kasvanut huolestuttavasti koronapandemian aikana. Erityisen polttava tilanne on suositussa turistikohteessa Venice Beachillä, joka on muuttunut osittain kodittomien telttakyläksi. Paikalliset ja kodittomat toivovat päättäjiltä pikaista apua.