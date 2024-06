Asumistuen enimmäismäärä laskemassa kuudessa kaupungissa – kiistelty esitys lausunnoille

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen yleisen asumistuen ja eläkeläisten asumistuen tiukennuksista.

Varallisuusraja olisi yhden aikuisen kotitaloudessa 10 000 euroa ja kahdella tai useammalla aikuisella 20 000 euroa. Ruokakunnan tuen määrään vaikuttaviin tuloihin lisättäisiin 20 prosenttia rajan ylittävästä nettovarallisuuden määrästä. Yleinen asumistuki leikattaisiin pois kokonaan, jos ruokakunnan yhteenlaskettu nettovarallisuus on vähintään 50 000 euroa. Varallisuuteen ei laskettaisi mukaan tuottamatonta omaisuutta, kuten esimerkiksi omassa käytössä olevaa kesämökkiä. Samankaltaisia varallisuusrajoja koskevia tiukennuksia tulisi myös eläkeläisten asumistukiin, mutta rajat jäisivät hiukan korkeammiksi.

Lakien on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa. Lakien on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa. Lausuntoaikaa on annettu elokuun 7. päivään asti.