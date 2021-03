AstraZenecan rokotteesta jopa kieltäydytään Saksassa – Suomessa tilanne täysin päinvastainen: "Enemminkin ihmiset ovat huolissaan, etteivät saa rokotetta"

Saksassa ja Britanniassa AstraZenecan rokotetta on jaettu odotettua vähemmän. Nyt rokotteita lojuu varastoissa.

Syynä menekkivaikeuksiin on ollut AstraZenecan huono maine, jonka takia ihmiset ovat jopa kieltäytyneet ottamasta rokotetta.

– Aivan yksittäisiä kommentteja on tullut, että haluttaisiin mieluummin RNA-rokote kuin AstraZeneca, mutta kun asiasta on keskusteltu, valtaosa on päättänyt ottaa rokotteensa.