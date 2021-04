Astra Zenecan hyytymishäiriöepäilyjen määrässä on iso vaihtelu eri maiden välillä: Tanskassa riski on suurin, Britanniassa pienin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) mukaan Astra Zenecan koronarokotetta on annettu lähes 250 000 annosta Suomessa. Näistä rokotteen saaneista veritulppa on aiheutunut kahdelle miehelle ja yhdelle naiselle. Näiden henkilöiden ikä on 20–58 vuotta. Kaksi heistä toipui, yksi menehtyi.