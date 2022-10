Asiantuntijat huolissaan Venäjän valmiudesta käyttää "aiemmin täysin poissuljettuja keinoja"

Ajatuspaja Carnegie Endowment for International Peacen tutkija ja Venäjä-asiantuntija Alexander Gabuev sekä brittiläisen International Institute for Strategic Studies -instituutin tutkija Franz-Stefan Gady pitävät turvallisuuspoliittista tilannetta juuri nyt ”erittäin vakavana”. He arvioivat Washington Postin haastattelussa , että myös ydinaseiden käyttö on mahdollista.