Asiantuntija: Tämän vuoksi kuninkaalliset eivät kommentoi prinssi Harryn kohukirjaa

Prinssi Harry julkaisi tammikuussa elämäkertateoksen Varamies (Spare). Kirja sisältöineen on aiheuttanut runsaasti kohinaa ympäri maailmaa.

Kuninkaalliset eivät ole kommentoineet kirjan sisältöä julkisesti. Kameralle on tallentunut hetkiä, joissa heille on huudeltu edustustilaisuuksissa kysymyksiä kohukirjasta. Katso alla olevalta videolta, miten prinssi William ja prinsessa Catherine reagoivat kysymykseen.

Prinssi Williamille ja prinsessa Catherinelle esitettiin kiusallinen kysymys – näin he reagoivat

– He eivät halua lietsoa liekkejä välirikosta ja erimielisyyksistä, kuninkaallisista kirjan kirjoittanut Valentine Low kommentoi People -lehdelle.

– He tietävät, että heidän sanansa ja tiedotuksensa vain pitkittäisivät asiaa. He haluavat sen laantuvan mahdollisimman nopeasti. Mitä kauemmin se kestää, sen vaikeampaa välien sopiminen on, hän jatkaa.