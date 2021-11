Miten reikä voi olla niin iso? Estonian uusi videomateriaali sai turmaa tutkineen tekniikan tohtorin hämilleen: "Laiva törmäsi maapallon kanssa"

"Laiva on törmännyt maapallon kanssa"

– Karkeasti kansankielellä sitä, että laiva on törmännyt maapallon kanssa. Maapallo on ollut vastassa, laiva on laskeutunut kallion päälle. Peräpää on laskeutunut pohjaan ensin, laiva kokonaisuudessaan makaa kallion päällä. Se on siirtynyt sen kallion kielekkeen päälle, etelänpuoleiseen saveen. Painuminen ja liikkuminen on repinyt lisää auki, tämä on minun tulkintani.