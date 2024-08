Asiantuntija suhtautuu Gazan aseleponeuvotteluihin skeptisesti

Hamas on vaatinut, että aseleponeuvottelujen tuloksena on oltava Israelin täydellinen vetäytyminen Gazasta. Lisäksi Hamas vaatii sopimukseen kattavaa tulotaukoa ja kotinsa jättäneiden paluun mahdollistamista.

– On indikaatioita, että Israel on mahdollisesti valmis eskaloimaan tätä konfliktia huomattavasti laajemmalla alueella, mukaan lukien Libanonin suuntaan. Heillä on ollut jatkuva konflikti pienellä tulella sitten lokakuun Hizbollahin ja Israelin välillä, joka on johtanut Etelä-Libanonin ja Pohjois-Israelin huomattavien alueiden evakuoimiseen.