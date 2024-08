Israelin neuvottelijat varovaisen toiveikkaita Gazan aselevosta

Kanslian mukaan on toiveita siitä, että Yhdysvaltojen ja muiden neuvotteluja välittävien voimakas painostus saa äärijärjestö Hamasin suostumaan Yhdysvaltojen kompromissiesitykseen.

– Se, että olisimme lähellä sopua, on pelkkä illuusio. Emme ole tekemässä sopimusta tai käymässä todellisia neuvotteluja. Sen sijaan meille tyrkytetään Yhdysvaltojen sanelua, sanoi Hamasin poliittiseen johtoon kuuluva Sami Abu Zuhri uutistoimisto AFP:lle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi perjantaina, että sopu aselevosta on lähempänä kuin koskaan.

Aseleponeuvotteluja käytiin kuluvalla viikolla kaksi päivää Qatarin pääkaupungissa Dohassa. Niitä on tarkoitus jatkaa ensi viikolla Kairossa Egyptissä.

Valkoisen talon mukaan sopimusehdotuksen pohjana ovat asiat, joista on kuluneen viikon aikana päästy yksimielisyyteen. Edelleen auki olevista asioista on Valkoisen talon mukaan tehty esitys, jonka myötä sopimus on mahdollista saada nopeasti aikaan.