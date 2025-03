Kiinan ja Venäjän suhteet lämpenevät: Viisumivapaus tulossa

Moskovan suurlähetystön mukaan Venäjä ja Kiina etenevät kohti viisumijärjestelmän poistamista.

Kiinan ja Venäjän väliset suhteet jatkavat lämpenemistään. Uutistoimisto Tassin mukaan Venäjä ja Kiina ovat ryhtyneet toimiin viisumijärjestelmän poistamiseksi.

– Haluamme tehdä matkustamisesta helpompaa molempien maiden kansalaisille, jotta he tapaavat useammin. Se on vain ja ainoastaan hyödyllistä. Uskon, että tämä on myös jokaisen Kiinan ja Venäjän kansalaisen toive, Kiinan Moskovan suurlähetystön asiamies Zhang Wei kertoi perjantaina Tassille.

Zhang Wei totesi myös, että matkustamisen helpottamisesta keskustellaan sekä Kiinan että Venäjän puolella. Hän sanoi uskovansa, että viisumijärjestelmän poistaminen ei kestä enää kauan.

Viime viikolla Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelivat puhelimessa. Xi Jinping sanoi tuolloin Kiinan valtiolliselle medialle, että Kiina ja Venäjä ovat todellisia ystäviä, jotka tukevat toisiaan.