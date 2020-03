Asiantuntija: Koronarajoituksia ei ole syytä tiukentaa muutamaan viikkoon, ellei tautitilanne pahene

Epidemiologian professori Pekka Nuorti Tampereen yliopistosta sanoo, että jos tautitilanne ei selvästi muutu pahempaan päin, ei ole syytä määrätä uusia rajoitustoimia ennen kuin nykyisten vaikutus on selvillä 2–3 viikon päästä.

– Kaikenlaisten spekulaatioiden sijaan kannattaisi keskittyä siihen, että kaikki henkilöt noudattaisivat tämänhetkisiä ohjeita ja suosituksia siitä, kuinka näitä lähikontakteja vältetään ja minimoidaan, koska se on se avainasia. Nämä ovat erittäin suuren luokan toimenpiteitä, ja meillä ne on pystytty tekemään aikaisemmin kuin monessa muussa maassa. Niillä on mahdollista vaikuttaa epidemian kulkuun, Nuorti sanoo.