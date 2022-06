Asiantuntija kertoo, miksi ex-presidentti Medvedev puhui alatyylisesti "paskiaisista" – "Sotaan epäilevästi suhtautuvia siirretään nyt syrjään"

Medvedev on asemoinut itsensä "sotahaukaksi"

Nyt Venäjän vallan ytimessä on Lassilan mukaan kasvavaa epäluottamusta niitä politiikkoja kohtaan, jotka eivät esimerkiksi kannata maan hyökkäystä Ukrainaan.

– Medvedev on asemoinut itsensä Ukrainan sodan myötä ja jo sitä ennen niin sanottuna ”sotahaukkana”. Hän ei halua, että hänet nähtäisiin pehmeänä.

Medvedev on myös Venäjän turvallisuusneuvoston jäsen, ja on sieltä vastuussa Lassilan mukaan suoraan presidentti Vladimir Putinille. Myös tämä asema on voinut vaikuttaa Medvedevin koventuneeseen kielenkäyttöön.