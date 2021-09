Asiantuntija arvioi, miten maskisuositus muuttuu: Ensin maskit katoavat kouluista ja työpaikoilta – tehokkaammat maskit rokottamattomille

Rokottamattomille tehokkaammat maskit

THL:n mukaan rokottamattomien joukossa ilmaantuvuus on peräti 400/100 000 ihmistä kohti, kun väestön ilmaantuvuus on vain 100/100 000 kohti.

– Rokottamattomuus on vapaavalinta, mutta rokottamattomien olisi syytä miettiä itsensä suojaamista tilanteessa, jossa muu väestö on jo suojautunut ja riski on olemassa.

Maskit influenssakaudella käyttöön taas

– Kun koetaan vilustumisoireita, niin maskin käyttäminen olisi suotavaa jäädä yleisempäänkin käytäntöön. Sellaiset paikat, joissa tarttumisriski on korkea eli kuten THL:kin on arvioinut. Näitä tiloja ovat paikat, missä on paljon ihmisiä lähekkäin ja siellä on huono ilmanvaihto, sanoo Harlin.