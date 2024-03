Arvio: Aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lopettaminen vaikuttaa etenkin naisiin

Se huomauttaa, että muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. Neuvottelukunta on huolissaan hallituksen esityksen mahdollisista vaikutuksista naisten työuriin ja tasa-arvon kehitykseen työelämässä.

Naiset käyttävät miehiä selvästi enemmän lakkautusuhan alla olevia tukia. Naiset jäävät miehiä useammin myös vuorotteluvapaalle.



– Aikuiskoulutustuki on mahdollistanut työelämässä jatkuvan kouluttautumisen ja ammatillisen osaamisen ja pätevyyden kasvattamisen erityisesti naisenemmistöisillä sosiaali- ja terveysaloilla. Näillä aloilla on jo valmiiksi mittava osaajapula, ja se uhkaa kasvaa aikuiskoulutustuen lakkaamisen myötä, sanoo neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Pia Sundell tiedotteessa.



Tasa-arvoasiain neuvottelukunta pitää ongelmallisena, että muutokset aiotaan tehdä ennen kuin on kehitetty uudet tavat varmistaa näiden tukien ja vuorotteluvapaan tavoitteiden toteutuminen. Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut edistämään työelämän tasa-arvoa.