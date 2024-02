Aika käy vähiin opinto- ja vuorotteluvapaan osalta – hallitus poistamassa vanhat työelämän hengähdystauot

Työministeri Arto Satonen (kok.) kertoi tammikuussa MTV:lle, että lakkautettavan aikuiskoulutustuen tilalle tulevia malleja valmistellaan työryhmässä kevään kehysriiheen mennessä. Esillä on ollut esimerkiksi opintotukeen tai -lainaan pohjautuvia malleja.

Vuorotteluvapaa jää unholaan

Vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaa lakimuutosta on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

– Vuorotteluvapaan käyttö on ollut aika pientä viime vuosina, koska etuutta leikattiin niin paljon jo 2017. Siinä on todella kovat työvaatimukset. Pitää olla ollut yli 20 vuotta työelämässä, että sitä on pystynyt käyttämään, Siekkinen kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.