Juha Wiskari on yrittäjä, Arttu Wiskarin isä ja tuhansien tarinoiden mies. Hän on yrittänyt myydä laivaa Donald Trumpille ja tehnyt bisnestä Neuvostoliiton kanssa.

Vuonna 1992 Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Donald Trump vieraili Suomessa liikemiehenä silloisen naisystävänsä Marla Maplesin kanssa. Vierailunsa aikana Trumpilla oli kuitenkin suuria taloudellisia vaikeuksia.

– Hänellä oli kasinot mennyt ympäri ja kaikki johtui siitä, että hän rakensi 1980-luvulla tavattoman paljon, muun muassa New Yorkiin hotelleja. Mutta siitä huolimatta hän yritti ja rakensi uutta. Se mitä opin silloin häneltä oli se, että hän rakastaa mitä hän tekee ja tekee sitä mitä rakastaa, kertoo Juha Wiskari.

Kauppoja Wiskari ei kuitenkaan saanut risteilijäalus Sally Albatrossista tehtyä. Numeroita käytiin Trumpin kanssa perusteellisesti läpi ja Wiskari muistelee, miten Trump osasi esittää juuri oikeita kysymyksiä.

– Kyseessä ei ole pelkästään hotellilaiva, vaan siinä potkuri perässä ja se liikkuu ja liikuttamista varten tarvitaan miehistö. Ja miehistö tarvitsee palkat. Sitten on vakuutukset, polttoaineet ja kaikki nämä tälläiset. Ne rahasummat tulivat hänelle hieman yllätyksenä, mutta ei se, että laiva liikkuu, kertoo Wiskari.

Katso yllä olevalta videolta, miten surullinen loppu Sally Albatross -risteilyaluksella oli ja mitä Juha Wiskari on oppinut pojaltaan muusikko Arttu Wiskarilta.

