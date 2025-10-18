Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo lieventäneensä skandaaleissa marinoituneen ex-kongressiedustajan George Santosin tuomiota. Santos on vapautettu välittömästi vankilasta.

37-vuotias Santos oli ehtinyt istua alle kolme kuukautta seitsemän vuoden vankeustuomiostaan liittovaltion vankilassa. Hänet oli tuomittu petoksesta ja identiteettivarkaudesta. Aiheesta uutisoi ABC News.

Santos tunnusti syyllisyytensä elokuussa vuonna 2024. Hän myönsi väittäneensä sukulaistensa tehneen lahjoituksia hänen kampanjalleen, vaikka todellisuudessa he eivät olleet tehneet niin.

Santos myönsi yrittäneensä vilpillisesti saavuttaa varainkeruun kynnysarvon, jotta hän olisi voinut saada taloudellista apua republikaanien kongressin komitealta.

Hän myönsi myös syyllistyneensä muihin petoksiin, kuten lahjoittajien luottokorttien veloittamiseen ilman lupaa ja lahjoittajien suostuttelemiseen lahjoittamaan rahaa väittämällä väärin, että rahat käytettäisiin televisiomainontaan.

Trump antoi armoa

Tuomion lievennys tuli vain muutama päivä sen jälkeen, kun Santosin Trumpille osoittama tunteikas vetoomus julkaistiin. Vetoomuksessaan Santos ilmaisi tukensa ja pyysi presidenttiä antamaan hänelle mahdollisuuden palata perheensä, ystäviensä ja yhteisönsä pariin.

Trumpin mukaan Santos oli osoittanut rohkeutta, vakaumusta ja älykkyyttä äänestämällä aina republikaaneja.

– George on ollut pitkään eristyssellissä ja kaikesta päätellen häntä on kohdeltu kauheasti. Siksi George Santos vapautetaan vankilasta VÄLITTÖMÄSTI. Onnea matkaan, George, ja hyvää jatkoa, Trump toteaa sosiaalisessa mediassa.