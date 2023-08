Artisti Evelina sai autismidiagnoosin – avasi erilaisen maailman

Artisti Evelina on puhunut julkisuudessa avoimesti ulkonäköpaineista. Viime aikoina hän on tajunnut niistä erityisesti yhden asian.

Evelinan mielestä on tärkeää, että ulkonäköpaineista puhutaan, sillä kaikilla on niitä. Hän pitää tietoisuutta tärkeänä monessa asiassa.

Evelina on kertonut avoimesti myös olevansa autisti.

– Olen autismin kirjolla. Se tarkoittaa, että minulla on sellaisia piirteitä, jotka määrittelevät, onko kirjolla vai ei. Aivot ja mieli on erilaisia ja on erilaisia haasteita ja voi olla korostuneita tuen tarpeita, Evelina selvensi.