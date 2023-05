Mikko Leppilampi kommentoi Suvilahteen suunnitellusta areenasta syntynyttä kohua – "Skeittaajilta uhkaa lähteä olohuone", sanoo skeittiaktiivi

Hanketta on kritisoitu, sillä areenalle määrätyllä alueella sijaitsee lajin harrastajien ja aktiivien itse rakentama Suvilahti DIY-skeittipuisto, joka aiotaan siirtää uuteen paikkaan.

Suvilahteen suunniteltua tapahtuma-areenaa sekä skeittipuiston siirtämistä on vastustettu ja kritiikki on suunnattu pääosin Mikko Leppilammelle, joka vetää Suvilahti Event Hub -hanketta ja on toiminut sen kasvoina julkisuudessa.