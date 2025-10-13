Arsenalin tähtipelaaja Martin Ödegaard on pitkään sivussa tositoimista.
Ödegaard loukkaantui 4. lokakuuta West Hamia vastaan pelatussa Valioliigan ottelussa. Arsenal tiedotti heti seuraavana päivänä, että norjalaistähti jää polven sivusidevamman vuoksi sivuun ainakin lokakuun maajoukkueikkunasta.
BBC uutisoi maanantaina, että Ödegaardin poissaolo olisikin odotettua pidempi. BBC:n mukaan Ödegaard on sivussa ainakin marraskuun maajoukkuetaukoon asti.
26-vuotias Ödegaardin kausi on alkanut rikkonaisesti. Hän oli jo syyskuussa sivussa muutaman ottelun olkapäävamman vuoksi. Hän on pelannut tällä kaudella kuusi Valioliiga-ottelua.