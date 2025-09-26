Chelsean tähtipelaaja Cole Palmer on otteluista lähiviikot sivussa nivusvaivan takia. Lontoolaisjoukkueen päävalmentaja Enzo Maresca kertoi perjantaina, että Englannin maajoukkuejalkapalloilija Palmer on luultavasti sivussa kahdesta kolmeen viikkoon.

Hyökkäävänä keskikenttämiehenä viihtyvä Palmer, 23, tuli nivusvaivan takia vaihtoon viime viikolla pelatussa Manchester United -ottelussa. Palmer on kärsinyt samasta vaivasta myös aiemmin tällä kaudella, ja häneltä jäivät väliin Englannin Valioliigan kamppailut West Hamia sekä Fulhamia vastaan.

Maresca kuitenkin uskoo, ettei Palmer tarvitse leikkausta.

Chelsea isännöi Valioliigassa lauantaina Brightonia ja ensi viikolla Mestarien liigassa Benficaa ja Valioliigassa Liverpoolia. Valioliiga jää sen jälkeen maajoukkuetauolle.