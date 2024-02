Arsenal murjoi vastustajan rumasti – tähtipelaajalta upea ele

Arsenal nousi voitollaan tasapisteisiin sarjan toisena olevan Manchester Cityn kanssa. Molempien joukkueiden maaliero on 31 maalia plussan puolella, mutta City on tehnyt kolme enemmän, ja siksi Arsenal on taulukossa vasta kolmantena. Valioliigan kärjessä on Liverpool kaksi pistettä Arsenalin ja Cityn edellä.