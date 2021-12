Armeija kutsuu NHL-vahti Joonas Korpisaloa, suomalaiskassarilta napakat terveiset – "En aio lähteä kesken kauden"

Korpisalo ei voi enää lykätä edessä siintävää armeijakomennusta, sillä hän täyttää tulevana keväänä 28 vuotta. Korpisalo on toistaiseksi lykännyt armeijan käymistä keskittyäkseen täysillä NHL-unelmansa jahtaamiseen.

– Laki sanoo, että kaikkien on käytävä se. Se on laki. Olen lykännyt sitä 18-vuotiaasta asti, koska en ole koskaan halunnut hukata kesäharjoitteluaikaani. Nyt olen kuitenkin lähestymässä takarajaa, Korpisalo selventää The Athleticille.